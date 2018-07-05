«Неофициальный муж» пригрозил жительнице столицы позором на страницах социальной сети и «заработал» на этом 23 тысячи манатов.

Фотографии интимного содержания стали головной болью не только тех, кто на них изображен, но и сотрудников правоохранительных органов Азербайджана. В полицию то и дело поступают жалобы на вымогателей, шантажирующих своих жертв интимными фотографиями или видеороликами.

Так, как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Хатаинского района, третьего июля к ним обратилась с жалобой Г.Г., 1992 года рождения. Она показала, что стала жертвой шантажа. Мужчина, которого она считала своим мужем, предал ее, чтобы завладеть деньгами.

Женщина рассказала, что А.Ш., с которым она сожительствовала, в августе 2017 года сфотографировал ее нагой. Затем мужчина заявил, что если она не выполнит его требования, он опозорит ее в социальной сети, выложив снимки. Таким образом «неофициальный муж» завладел 15 тысячами манатов и золотыми украшениям на восемь тысяч манатов.

В настоящее время полиция пытается выяснить обстоятельства дела, пока по факту задержанных нет.

Отметим, что это далеко не единственный случай вымогательства денег путем угроз и шантажа. В том же Хатаинском районе женщина в течение долгих лет подвергалась шантажу и угрозам из-за минутной слабости, проявленной ею когда-то в отношении своего квартиранта. Между ними завязались близкие отношения. Однажды во время уединения женщина позволила молодому человеку сделать несколько фотографий интимного содержания. После этого он начал ей угрожать и шантажировать. Квартирант пригрозил, что опозорит женщину, выложив фотографии в социальной сети.

За свое молчание шантажист потребовал оформить на него две сотки земельного участка, расположенного на территории Абшеронского района.

Minval.az