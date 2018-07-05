Журналистка телеканала CBC Эльмира Мусазаде записала репортаж в непосредственной близости к летящим вертолетам. На сюжет журналистки канала SBS обратило внимание британское издание PressGazette.

Репортер участвовала в записи материала, посвященного юбилею вооруженных сил Азербайджана. На ролике видно, что девушка стоит на взлетно-посадочной полосе аэродрома, а вертолеты взлетают прямо над ней. Несмотря на опасную близость летательных аппаратов, журналистка продолжает вести репортаж и не двигается с места.

Выдержка Мусазаде поразила зарубежные СМИ и видео с ее участием распространили британские, канадские и американские интернет-издания.

Minval.az