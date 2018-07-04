Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил оснастить генераторами все больницы Азербайджана и станции Бакинского метрополитена.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, проведенного в среду по ситуации в энергосистеме страны.

«Необходимо изучить вопрос оснащения всех стратегических объектов генераторами. В первую очередь, больниц и метрополитена. Несмотря на то, что министр здравоохранения доложил на совещании о том, что во всех больницах работают генераторы, по имеющейся у меня информации, это не соответствуют действительности. В некоторых больницах генераторы не работают – либо их нет, либо они не подключены или находятся в нерабочем состоянии», — отметил И.Алиев.

Глава государства поручил провести серьезную инспекцию этого вопроса и доложить о наличии во всех больницах страны генераторов в рабочем состоянии.

«Что касается метрополитена, то здесь генераторов нет вообще, что является весьма удручающим фактором», — подчеркнул И.Алиев.

Президент поручил подготовить предложения по оснащению всех станций метрополитена генераторами во избежание проблем при энергосбоях.

Председатель ЗАО «Бакметрополитен»ЗаурГусейнов в своем выступлении сообщил, что прекращение энергоснабжения из-за аварии в сети привело к сбою в работе Бакинского метро.

По его словам, в результате первого блэкаута в ночь на вторник из тоннелей метро были эвакуированы 154 человека. «Во время второго отключения энергосистемы страны (в 19:00 по местному времени во вторник) из станций метро и тоннелей были эвакуированы 30 тыс. человек», — добавил он.

Minval.az