Энергетики на Азербайджанской ТЭС, где во вторник произошла авария, не смогли объяснить ее причины, заявил глава МЧС Кемаледдин Гейдаров.

«Первичные наблюдения показали, что выявленные нами ранее недостатки так и не были устранены. Территория станции не была очищена от высохшей травы, системы охлаждения практически не работают», — сказал К.Гейдаров, выступая в среду на совещании с участием президента Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, энергетики на месте происшествия аварии не смогли ответить на вопросы членов госкомиссии о том, почему произошла авария на работающей установке.

«Ответы были различные, кто-то говорил, что якобы большая нагрузка была на станции Ширван, другой ответил, что повысилось напряжение на линии Абшерон. Главным моим наблюдением является то, что станция и физически и морально устаревшая. Считаю, что нецелесообразно выделять средства на ее ремонт», — отметил он.

Minval.az