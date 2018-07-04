Дефицит электроэнергии в Азербайджане в настоящее время составляет 250 МВт, сообщил первый вице-премьер правительства страны Ягуб Эюбов.

«В настоящее время спрос на электроэнергию, в целом по республике, составляет 3150 МВт. При этом в электрораспределительные сети подается 2900 МВт. Таким образом, дефицит электроэнергии в стране составляет порядка 250 МВт», — отметил Я.Эюбов, выступая в среду на совещании при президенте Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, по Баку в настоящее время уровень энергоснабжения составляет 100%, в бакинских пригородах, а также г.Хырдалан и в районах страны –85-90%.

Касаясь снабжения питьевой водой в целом по Азербайджану, он сообщил, что в настоящее время уровень водоснабжения в регионах страны составляет 100%, в Баку – 92-93%, запасы воды в водохранилищах находятся на уровне 45-50%.

«Последствия аварий в системе водоснабжения из-за прекращения энергоснабжения будут устранены до четверга для обеспечения питьевой водой в соответствии со спросом», — добавил Я.Эюбов.

Специально созданная экспертная комиссия в течение недели должна определить причины аварии в энергосети Азербайджана, сообщил Ягуб Эюбов.

«Для расследования причин аварии на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС в Мингячевире госкомиссия уже начала свою работу. Однако, для более детального изучения причин аварии в энергосистеме Азербайджана создана специальная экспертная комиссия из специалистов в области энергетики, МЧС, Национальной Академии Наук, промышленного института. Комиссию возглавляет директор института физики Назим Мамедов. В течение недели она должна проинформировать президента о результатах своих исследований», — заявил Я.Эюбов.

По его словам, блэкаут негативно повлиял на деятельность ряда государственных объектов. В частности, была прекращена работа всех установок на Бакинском НПЗ.

«В настоящее время на заводе вводятся в рабочий режим все установки, помимо установки каталитического крекинга. На этой установке возникла проблема в регенетароном блоке, которая будет детально определена после осмотра. По первоначальным оценкам, ремонтно-восстановительные работы установки займут 8-10 дней», — отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что на период ремонта установки каталитического крекинга, внутренние потребности Азербайджана в автомобильном бензине будут обеспечены за счет запасов, которые составляют до 80 тыс. тонн. «С учетом этого, проблем с обеспечением автобензина в стране не ожидается», — подчеркнул Э.Ягубов.

Он также сообщил, что прекращение энегоснабжения привело к тому, что нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и прочими совместными добывающими предприятиями суточный объем добычи нефти во вторник сократился на 4,2 тыс. тонн нефти и 1,035 млн кубометров газа.

Minval.az