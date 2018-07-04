Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил обеспечить международный аудит энергосистемы страны, которая вышла во вторник из-за аварии на Мингечевирской ТЭС.

«План действий должен быть подготовлен с целью не допустить повторения таких аварий и паралича всей энергосистемы страны. В этот план действий нужно включить пункт о проведении международного аудита Мингечевирской ТЭС, а также всей энергосистемы страны. Для этого необходимо привлечь авторитетную международную компанию», — сказал И.Алиев в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

С инициативой проведения международного аудита Мингечевирской ТЭС выступил глава МЧС Азербайджана Кемалледдин Гейдаров.

Minval.az