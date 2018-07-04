Жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной блэкаута энергосистемы Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

«Некоторые связывают эту аварию с аномальной жарой. Но это не может быть причиной отключения всей энергосистемы. Есть страны, где температура выше, но там такие аварии не происходят. Но если даже происходят, энергосистема страны не парализуется», — подчеркнул глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев в свою очередь на совещании рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% — до 70-75 млн киловатт/час.

«Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала», — сказал И.Алиев, прервав выступление Э.Пирвердиева.

Президент подчеркнул, что созданная Госкомиссия должна расследовать причины, как первой, так и второй аварии.

Э.Пирвердиев в своем выступлении также попросил извинения за допущенную аварию.

Minval.az