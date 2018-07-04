Европарламент принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, в начале документа выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

В резолюции также содержится специальный пункт о беженцах и вынужденных переселенцах и выражается призыв поддержать усилия органов власти в направлении поддержки многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана.

В документе подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим партнером Евросоюза в сфере энергетики.

Minval.az