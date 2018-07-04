Отношения между Баку и Вашингтоном развиваются и носят партнерский характер, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Отношения между Азербайджаном и США развиваются на основе взаимных интересов и принципа равноправного партнерства, охватывают различные сферы», — заявил С.Шарифов в среду в Баку на официальном приеме по случаю Дня независимости США.

Министр отметил, что расширение политического диалога между Азербайджаном и США служит развитию отношений между двумя странами. «Сегодня Азербайджан активно поддерживает антитеррористические мероприятия, осуществляемые по инициативе США, и намерены продолжить это сотрудничество», — отметил С.Шарифов.

«В свою очередь, США всегда демонстрируют мощную поддержку важным транснациональным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе Азербайджана в регионе Южного Кавказа»,- добавил он.

«Баку высоко оценивает отношение президента США к Азербайджану, поддержку американского правительства реализуемым официальным Баку крупным энергетическим проектам»,- сказал он.

Министр также подчеркнул, что оккупационная политика Армении является «препятствием укреплению стабильности в регионе Южного Кавказа и развитию межгосударственных связей».

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил отметил, что с момента восстановления Азербайджаном своей независимости Вашингтон был рядом с Баку. «Мы продолжаем работать с азербайджанским народом для поддержки независимого, стабильного, процветающего и демократического Азербайджана. Верю, что, работая вместе, мы сможем построить и построим еще лучшее будущее для наших стран», — отметил он.

Minval.az