Организация интеграции молодежи Азербайджана в Европу (ОИМАЕ) в среду презентовала проекта мобильного приложения «Карабах».

Председатель ОИМАЕ Лала Махтиева сказала, главная цель проекта мобильного приложения «Карабах», реализованного при поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, – довести с помощью новых технологий карабахские реалии до общественности, обеспечить свободное и комфортное получение ежедневной информации азербайджанцами, местными и зарубежными экспертами по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, собрать в единой мобильной базе сведения о Карабахе в соответствии с современными требованиями.

По ее словам, которые приводит «Тренд», одним из главных преимуществ этого проекта является то, что пользователи смогут оперативно в форме уведомлений получать все новости, не заходя на сайт. Мехтиева отметила, что приложение будет работать на трех языках и предназначено в основном для зарубежной аудитории.

Завсектором по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев сказал, что данный проект касается Карабаха, что значительно увеличивает его значимость.

Гулиев добавил, что сегодня основное внимание при получении информации уделяется Карабаху.

По его словам, мировая общественность также посредством этого приложения сможет узнать правду о Карабахе.

«Рад, что в инициативах, связанных с Карабахом, также активное участие принимают НПО. Это показывает, что гражданское общество в Азербайджане развивается. 10 лет назад НПО не выступали с такими проектами», — отметил Гулиев.

Представитель Администрации отметил, что новое мобильное приложение является также призывом к НПО страны.

«Это является призывом к нашим НПО, чтобы они включились в этот процесс, выступали с различными инициативами. Это в то же время является призывом к донорским организациям, чтобы они в будущем учли вопросы создания такого типа программ», — добавил Гулиев.

Председатель молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» Сеймур Оруджов сказал, что Азербайджан теперь с помощью информационных технологий способен довести до мира реалии Карабаха.

«Это очень важный для нас вопрос. Наши студенты, обучающие за рубежом, и диаспорские организации должны широко пользоваться этим приложением, вести активную работу по его распространению», — сказал Оруджов.

Minval.az