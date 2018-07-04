Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность России и Грузии за оказанную помощь в энергоснабжении страны в связи с возникшими проблемами в энергосистеме.

«И.Алиев в среду провел совещание по ситуации в энергосистеме страны. На нем президент выразил благодарность РФ и Грузии, которые оказали помощь Азербайджану в период энергетического кризиса», — сообщает государственный телеканал AzTV.

Президент поручил выявить всех виновных в данной аварии и наказать их.

«И.Алиев на совещании подчеркнул, что за последние 15 лет в сферу энергетики Азербайджана были вложены значительные инвестиции, в том числе на строительство электростанций. Он отметил, что блэкаут энергосистемы в результате аварии на одной электростанции вызывает серьезные вопросы и это является серьезным фактом. По его словам, должны быть приняты дополнительные меры и подготовлены дополнительные предложения», — подчеркивает телеканал.

Глава государства отметил, что последствия аварии были устранены в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны — на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное ситуации в энергосистеме страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Minval.az