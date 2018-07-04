Одна из популярных в Баку служб частного извоза объявила о предоставлении бесплатных услуг по извозу пассажиров. С данной инициативой выступила компания «189 TAXI».

Согласно информации портала Hashtag.Az, в черте города с 15:00 до 19:00 микроавтобусы и автобусы компании “189 TAXI” развозят желающих совершенно бесплатно.

Указанные направления:

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Ст. метро 28 мая – Ст.м Иншаатчылар

Ст. метро 28 мая – Ст.м Кероглу

Ст. метро 28 мая – Ст.м Нефтчиляр

Ст. метро Нариман Нариманов – Ст.м Иншаатчылар

Ст. метро Нариман Нариманов – Ст.м Кероглу

Ст. метро Нариман Нариманов – Ст.м Нефтчиляр

15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Ст.м Иншаатчылар – Ст. метро 28 мая

Ст.м Кероглу – Ст. метро 28 мая

Ст.м Нефтчиляр – Ст. метро 28 мая

Ст.м Иншаатчылар – Ст. метро Нариман Нариманов

Ст.м Кероглу – Ст. метро Нариман Нариманов

Ст.м Нефтчиляр – Ст. метро Нариман Нариманов

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