Премьер-министр Новруз Мамедов подписал распоряжение в связи с аномально жаркой погодой.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в распоряжении отмечается, что в связи с аномально жаркой погодой 4, 5, 6, 7 июля 2018 года поручить руководствам расположенных на территории республики предприятий, учреждений, организаций, а также заключивших трудовой договор без создания предприятия рабочих мест строго соблюдать вторую часть 233 статьи Трудового Кодекса и требования первой части дополнения №2 в Кодекс.

Согласно второй части 233 статьи Трудового Кодекса, в открытых рабочих местах, где температура составляет минимум 41°, а в холодное время года при температуре ниже 14° работникам дается перерыв в определенном порядке или работа приостанавливается.

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