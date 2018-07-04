Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Ветер северо-западный.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 24-27, в первой половине дня 39-41, второй половине дня 34-37, в Баку ночью ожидается 25-27, в первой половине дня воздух прогреется до 41 градуса, во второй половине дня составит 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 40-50%.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 28-29 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 29-30 градусов тепла. Будет преобладать северо-западный ветер.

В связи с аномальной жарой с 11:00 по 17:00 находиться под прямыми солнечными лучами рискованно.

Завтра в районах Азербайджана ожидается без осадков. Однако вечером в некоторых горных местах Большого Кавказа ожидаются грозы, возможен дождь. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем 37-42 градуса тепла, в норах ночью ожидается 18-23, днем 28-33 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому предупреждению, до вечера 5 июля на Абшеронском полуострове сохранится высокая температура, что неблагоприятно для большинства населения и рискованно для метеочувствительных людей. Не рекомендуется долгое время проводить на открытом воздухе.

Minval.az