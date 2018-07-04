Бакинский метрополитен, приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее, заявил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, жители столицы уже могут воспользоваться услугами метро.
Бакинский метрополитен, приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее, заявил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, жители столицы уже могут воспользоваться услугами метро.
Дата: 2018/07/04 13:49
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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