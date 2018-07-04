Бакинский метрополитен, приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее, заявил руководитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, жители столицы уже могут воспользоваться услугами метро.

Minval.az