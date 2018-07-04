Когда словами просто не передать…

Последние два дня в Баку творится нечто невообразимое, и не зря жители окрестили эти жаркие безводные дни без нормальной подачи электричества в дома граждан Апокалипсисом. А потому можно смело сказать: теперь мы видели все, и, в первую очередь, каково это – жить в стране, где малейший энергетический сбой приводит к большим и маленьким трагедиям, которые продолжают происходить в нашем городе. А ведь госчиновники постоянно уверяют народ, что Азербайджан готов к любым экстремальным ситуациям.

Вчера снова произошло отключение света по всей столице и других городах страны, что опять привело к проблемам с лифтами и путешествием пассажиров метро по рельсам – до ближайшей станции. Добравшись кое-как до дома, люди не только сидели в духоте, но еще и не могли искупаться, приготовить еду, потому что по всему Баку отключили воду, а бессовестные продавцы магазинов умудрились на экстремальной ситуации, творящейся городе, «сделать бизнес», а именно повысили цены на воду в 5-литровых контейнерах. Так, если до Апокалипсиса воду можно было приобрести за 1,5-1,8 маната, то два последних дня аналогичные контейнеры стоят от трех до пяти манатов. А 5-литровая вода производства Турции сейчас стоит 10 манатов, хотя стоила два дня назад 6 манатов.

«Хотите напиться? Платите» — вот единственный ответ торгашей на все упреки граждан и на призывы к невесть куда подевавшейся совести. А что поделать? Покупают! Ведь согласно официальному заявлению «Азерсу», город невозможно обеспечить в должном количестве питьевой водой.

Кроме того, ситуаций с перебоями в метро воспользовались частные извозчики, моментально взвинтившие цену за проезд.

Согласно сообщению Главы пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, БТА проводит необходимые мероприятия по обеспечению пассажироперевозок и безопасного движения транспорта: проводятся необходимые мероприятия по устранению плотности пассажиров.

В первую очередь было дано указание о бесплатной перевозке пассажиров по всем маршрутам.

Агентство рекомендует всем водителям быть осторожными и относиться с пониманием друг к другу в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Но от этого все равно легче не становится: во многих автобусах не качественно работает система вентиляции, кроме того, на дорогах наблюдается высокая плотность рядов машин. На автобусных остановках, где на мониторах градусы уже давно перескочили за 40, стоит множество людей, обливающихся потом.

В социальных сетях уже появились статусы, в которых пользователи отмечают свое местоположение и предлагают людям, находящимся в этой же зоне, подвезти их до места назначения. Срабатывает гражданское сознание, простое человеческое желание помочь друг другу в сложной ситуации. И таким гражданам хочется сказать искренне человеческое спасибо.

Самое печальное, что весь этот ужас происходит в благополучном Азербайджане – именно в благополучном – ведь это слово столь любимое азербайджанскими государственными чиновниками, мы постоянно слышим с экранов ТВ, читаем в новостях. А, тем не менее, два дня Апокалипсиса показали всю изнанку этого липового «благополучия». Нас постоянно уверяют в могуществе и непоколебимости законов, в энергетической безопасности, да и еще много в чем. А на деле? Как воспринимать нам, гражданам, происходящее сегодня на улицах Баку?

Кондиционеры в транспорте не работают, воды нет, метро работает в тестовом режиме. Вот он, реальный Азербайджан. И для того, чтобы понять эти реалии, достаточно было всего двух дней Апокалипсиса.

Яна Мадатова

Minval.az