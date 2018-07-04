Продолжающаяся в Баку и на Абшеронском полуострове на протяжении долгого времени жара, в то же время превышающая норму в ночные и утренние часы относительная влажность стали причиной застоя в воздухе на территории республики.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии и Национальном департаменте мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, в ночь с 3 на 4 июля в низких слоях атмосферы была зарегистрирована инверсия.

«Согласно данным, полученным с автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха «Vaisala», 4 июля в ночные часы количество дисперсной пыли в воздухе было в пределах нормы, поэтому причина наблюдаемого тумана обусловлена метеорологическими условиями. Относительная влажность ночью с 02:25 до 05:55 часов менялась в интервале 77,8 — 94,1% (значительно выше нормы). В связи с повышением температуры воздуха с утренних часов относительная влажность понизилась до нормы. В 09:25 относительная влажность составила 47,3%», — говорится в информации.

Minval.az