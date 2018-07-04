Администрация президента Азербайджана распространила заявление в связи с ситуацией в стране.

«В результате аварии на расположенной в Мингячевире одной из подстанций ЗАО «Азербайджанская ТЭС» 3 июля 2018 года создалась проблема в электроснабжении значительной части территории страны, в том числе Абшеронского полуострова и города Баку. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев немедленно взял ситуацию под контроль, дал поручения соответствующим государственным структурам для устранения последствий аварии в кратчайшие сроки и учредил Специальную государственную комиссию по этому вопросу.

В соответствии со сложившейся ситуацией были взяты под строгий контроль стратегически важные объекты по обеспечению безопасности энергетики, транспорта и коммуникаций, военных предприятий и предприятий по снабжению населения. В результате принятых мер были предотвращены все негативные прецеденты, главное, удалось избежать человеческих жертв. В настоящее время государственные структуры осуществляют мероприятия по устранению последствий аварии, принимаются необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем, население постоянно информируется о проводимой работе.

Проведение мероприятий по устранению последствий аварии на Мингячевирской ТЭС совпало по времени с преступлением в Гяндже:

Глава Исполнительной Власти города Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести в результате нападения со стороны неизвестного лица. Президент Азербайджана был немедленно проинформирован о случившемся, были даны соответствующие поручения, совершивший преступление был привлечен к ответственности. Как видно, азербайджанское правительство способно в любой ситуации, в том числе чрезвычайной, обеспечить безопасность и нормальный ритм жизни населения.

Следует отметить, что СМИ оперативно и объективно проинформировали общественность о причинах аварии на Мингячевирской ТЭС, о работе, проделанной госорганами для устранения ее последствий, таким образом выполнили возложенные на них обязанности во избежание ажиотажа среди населения. К сожалению, некоторые оппозиционные круги посредством новостных сайтов и социальных сетей попытались использовать аварию на Мингячевирской ТЭС и вооруженное нападение на должностное лицо в Гяндже в личных целях. Заняв противоречащую интересам государства и населения позицию, они создали ажиотаж в обществе, пытаясь тем самым вызвать массовое недовольство и создать настроение, направленное на нарушение стабильности в стране. Кроме того, ряд считающих себя независимыми новостных сайтов, присоединившись к этому эйфорическому настрою, представил неуточненные слухи в качестве информации и попытался тем самым запутать граждан. С целью устранения последствий аварии на Мингячевирской ТЭС и решения возникших проблем государственные органы приняли необходимые меры, за короткое время нормальный режим работы во всех областях жизни республики был восстановлен. Население регулярно информировалось о проделанной работе, в дальнейшем эта деятельность будет продолжена», — сказано в сообщении.

Minval.az