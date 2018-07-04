«Вчера 19 человек, состояние которых ухудшилось в метро из-за прекращения подачи электричества, обратились в службу скорой медицинской помощи».

Об этом сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, 6 из них были размещены в стационарных отделениях.

Представитель министерства отметила, что за минувший день на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило в целом 2 133 обращения:

«62 обращения были связаны с солнечным ударом. 46 из них были госпитализированы.

Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти».

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