Большая часть территории Баку обеспечена водой. Об этом в среду сказал глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По словам главы пресс-службы, работа водоочистных сооружений восстановлена полностью. «Ситуация стабилизировалась, вода в полном объеме поступает через Куринский, Джейранбатанский водопроводы и водопровод Огуз-Габала-Баку. С сегодняшнего утра обеспечена подача воды на большинстве территорий. Вода подается даже в многоэтажные здания Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Наримановского, Низаминского, Хатаинского, Сураханского, Сабунчинского и Бинагадинского райнов. Может быть, что вода идет без напора, и в некоторых случаях не поднимается до верхних этажей, и в ряде домов может возникнуть проблема локального характера. Но вода уже пошла, и во второй половине дня будет достигнута полная стабильность в подаче воды. Подавать воду в прежнем режиме планируется завтра. То есть, завтра можно будет уже заполнить водохранилища в полном объеме, и добиться необходимого давления воды, что обеспечит бесперебойную подачу воды населению», — цитирует Джабраиллы Trend.

Глава пресс-службы также добавил, что по сравнению со вчерашним днем сегодня ситуация гораздо лучше. «Большинство абонентов, которые вчера остались без воды, сегодня уже обеспечены ею. Предпринимаются также упреждающие меры. Заполняются все водохранилища, и вечером вода будет в поселках Новый Гюнешли, Старый Гюнешли, территориях Хатаинского, Сабунчинского и Бинагадинского районов, где не было воды», — подчеркнул Джабраиллы.

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