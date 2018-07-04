«Состояние Эльмара Велиева нормальное». Об этом АПА сообщили в пресс-службе ИВ Гянджи.
В сообщении отмечается, что утверждения ряда СМИ о гибели или тяжелом ранении Э.Велиева безосновательны: «Это необоснованные слухи, они не подкреплены фактами».
«Состояние Эльмара Велиева нормальное». Об этом АПА сообщили в пресс-службе ИВ Гянджи.
В сообщении отмечается, что утверждения ряда СМИ о гибели или тяжелом ранении Э.Велиева безосновательны: «Это необоснованные слухи, они не подкреплены фактами».
Дата: 2018/07/04 9:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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