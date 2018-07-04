ЗАО «Бакинский метрополитен» в среду в течение дня будет закрыт для обслуживания пассажиров.

«Авария произошедшая во вторник на Азербайджанской ТЭС привела к ограничениям в подачи электроэнергии в некоторых местах. В результате в тот же день около 19 часов по местному времени было остановлено движение поездов на станциях Бакинского метрополитена. Ввиду неустойчивой подачи электроэнергии для обеспечения движения поездов, Бакметрополитен в среду в течение дня будет работать в тестовом режиме», — говорится в совместном заявлении министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.

Согласно сообщению, в среду ко всем выходам станций метро, к Центрам обмена транспортом и другим территориям, где наблюдается массовое скопление людей, будут привлечены дополнительные общественные транспортные средства для перевозки пассажиров.

«В течение дня пассажироперевозки по всем регулярным маршрутным линиям будут осуществляться в специальном режиме и бесплатно», — сказано в сообщении.

Minval.az