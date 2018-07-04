3 июля 2018 года около 20.30 глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев и его охранник Гасым Ашбазов госпитализированы с ранениями различной степени в результате вооруженного нападения со стороны неизвестного лица.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ.

Согласно сообщению, совершивший преступление житель Гянджи Юнис Сафаров 1983 г.р. был оперативно задержан и обезоружен дежурившими на данном участке сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3, 120.2.7 (умышленное покушение на убийство потерпевшего в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 228 (незаконное приобретение огнестрельного оружия), создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ.

В настоящее время пострадавшим Эльмару Велиеву и Гасыму Ашбазову оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние их оценивается как удовлетворительное.

В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные меры, об итогах которых будет представлена дополнительная информация.

Осуществляемые меры взяты под личный контроль президента Азербайджана.

Minval.az