Общее состояние 24 российских миллиардеров на 2 июля выросло на $3,271 млрд с начала года, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшим человеком в России согласно этому списку является председатель правления НОВАТЭКа и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его капитал агентство оценивает в $18,9 млрд. С начала года именно Михельсон значительнее остальных российских миллиардеров увеличил свое состояние: оно, по оценкам агентства, выросло на $2,23 млрд.

Кроме того, в первой десятке российских миллиардеров находится и Вагит Алекперов (плюс $1,92 млрд; в целом его состояние равно $14,5 млрд).

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