Из-за закрытия Бакметрополитена после повторного отключения электроэнергии многие автобусные маршруты столицы работают с большим напряжением.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в частности, наблюдаются пробки на проспекте Гейдара Алиева, на многих центральных улицах, на участке между станциями метро «Низами» и «20 Января».

«Есть проблемы с графиком движения автобусов маршрутов №1 и 13. В целом автобусные перевозчики и БТА работают в усиленном режиме. На многие линии привлечены дополнительные автобусы. Призываем людей пользоваться автобусами, так как из-за неработающих светофоров есть определенные проблемы в организации движения на дорогах Баку», — подчеркнул М.Агаев.

Minval.az