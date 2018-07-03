В движении электропоездов Баку-Сумгайыт возникли проблемы.

В заявлении руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджан демир йоллары» Севиндж Гадирова подтвердила информацию.

По ее словам, в этом направлении три электропоезда остались в пути: «С помощью специальных транспортных средств поезда доехали до ближайшей станции. Пассажиры были эвакуированы. Заплаченные за билеты деньги были возвращены».

С.Гадирова отметила об отсутствии проблем в движущихся по другим направлениях поездах: «Электрические и другие поезда выезжают в более поздние часы, поэтому они не остались в пути».

Minval.az