В Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества официально безработных.

Об этом во вторник на мероприятии на тему «Активная политика рынка труда по поощрению занятости молодежи» сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

По его словам, согласно информации за 1 июня этого года, количество экономически активного населения составило 5,1 миллиона человек, 4,9 миллиона из них составили лица, занятые в экономике.

Мусаев сказал, что по состоянию на 1 июня количество лиц, которые получили официальный статус безработных, составило 36,7 тысячи человек. 36,7 процента из них – женщины.

Размер пособия по безработице и страховых выплат по безработице составляет 347,4 маната.

Minval.az