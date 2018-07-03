В связи с повторным отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами.

Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев на своей странице в Facebook.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, БТА проводит необходимые мероприятия по обеспечению пассажироперевозок и безопасного движения транспорта.

Проводятся необходимые мероприятия по устранению плотности пассажиров.

В первую очередь было дано указание о бесплатной перевозке пассажиров по всем маршрутам.

Агентство рекомендует всем водителям быть осторожными и относиться с пониманием друг к другу в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Minval.az