«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на аварийном блоке Мингячевирской ТЭС. По этой причине возможны определенные сбои в электроснабжении».

Об этом сообщил представитель МЧС республики.

Отмечается, что процесс устранения последствий аварии находится под личным контролем президента Ильхама Алиева.

«Ситуация под полным контролем. Аварийно-восстановительные меры продолжаются. Призываем население сохранять спокойствие», — заявили в МЧС.

В сообщении отмечается, что в настоящее время продолжается работа по устранению аварии, также осуществляется эвакуация пассажиров туннелей и станций Бакметрополитена, данный процесс завершится в ближайшие минуты.

«Ситуация взята под полный контроль. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы и меры по эвакуации. Призываем население сохранять спокойствие», — отметил представитель МЧС.

В информации также отмечается, что в связи инцидентом и устранению последствий общественности будет представлена дополнительная информация.

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