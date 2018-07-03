Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган совершит 10 июля визит в Азербайджан, сообщает газета «Milliyet».
Свой первый зарубежный визит Р.Эрдоган совершит 10 июля в Северный Кипр, затем в Азербайджан.
Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган совершит 10 июля визит в Азербайджан, сообщает газета «Milliyet».
Свой первый зарубежный визит Р.Эрдоган совершит 10 июля в Северный Кипр, затем в Азербайджан.
Дата: 2018/07/03 16:51
Раздел: Азербайджан, Важно
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