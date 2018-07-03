«С нашей стороны продолжается мониторинг на оползневых участках «Телебашня» и Баил, в том числе на улице Бухтинская. Установленные маяки не зафиксировали какой-либо активности в динамике процесса».

Об этом АПА сообщил руководитель экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

Он отметил, что в Зыхе в результате воздействия естественных и техногенных факторов в динамике оползневого процесса наблюдается относительная активность.

А.Гаралов сказал, что в результате воздействия естественных и техногенных факторов оползневой процесс также активизировался в поселке Масазыр, в «Зяли гёлу». На оползневом участке в поселке Нубар также наблюдается относительная активность.

Minval.az