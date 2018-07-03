4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Согласно сообщению из Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует юго-восточный ветер, который вечером сменится на северный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27°, днем 39-41°. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 30-40%. На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 28-29°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 29-30°. Подует юго-восточный ветер, который вечером сменится на северный. В связи с аномально жаркой погодой в период с 11:00 до 17:00 долгое время находиться под прямыми солнечными лучами рискованно для здоровья. 4 июля в районах Азербайджана ожидается солнечная погода. Подует порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 39-44°, в горах ночью 18-23°, днем 28-33° тепла.

Minval.az