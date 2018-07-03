В отдельные дни второй и третьей декады июля в Азербайджане вновь ожидается аномальная жара, сообщила заведующая сектором работы с общественными организациями, экологического просвещения и науки отдела экологического просвещения и связей с общественностью МЭПР Умайра Тагиева.

«Предупреждение об аномальной жаре в последующие дни нацелены на защиту здоровья людей, чтобы они были внимательны. Гражданам не следует находиться на открытом воздухе без важных причин преимущественно с 10:00 до 17:00. В основном, от аномальной жары следует оберегать детей и пожилых людей, потому что они наиболее ранимы, в дни аномальной жары этим людям рекомендуется находиться в домашних условиях», — цитирует ее Репорт.

Minval.az