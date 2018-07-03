ОАО «Азерэнержи» продолжит работать в усиленном режиме в условиях аномальной жары в Азербайджане.

«Работы по устранению аварии на Мингечевирской ГЭС близятся к завершению. В условиях аномальной жары продолжим работать в усиленном режиме», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

В ночь со 2 на 3 июля в результате изменения погодных условий и аномальной жары на территории Азербайджана, в связи с чрезмерным использованием электроэнергии в стране, трансформатор на Мингечевирской ГЭС вышел из строя. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на станции.

Minval.az