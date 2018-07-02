Арбитражный суд Москвы по иску Ростехнадзора оштрафовал АО «Крокус интернешнл» на 50 тысяч рублей за систематические нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и трассы М-4 «Дон», сообщает Life. «Крокус интернэшнл» входит в Crocus Group миллиардера Араза Агаларова.

Решение о привлечении «Крокус интернэшнл» к административной ответственности приняла судья Екатерина Аксенова, которая поддержала требования Межрегионального технического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Компания систематически не исправляла нарушения, которые были допущены при строительстве дорог.

В частности, было установлено, что «Крокус интернэшнл» до 20 марта 2018 года не устранил нарушения, выявленные инспекторами Ростехнадзора 21 декабря 2017 года при строительстве ЦКАД на территории Троицкого округа Москвы, городского округа Домодедово и в Наро-Фоминском и Подольском районах Московской области. Также судья подтвердила, что компания не устранила ранее выявленные Ростехнадзором нарушения в проектной документации к строительству объектов на трассе М-4 «Дон».

В декабре 2017 года инспекторы Ростехнадзора выяснили, что при бетонировании буронабивных свай эстакады М-4 был использован недостаточно прочный бетон, не соответствующий требованиям проектной документации строительства автодороги. При возведении опор и фундамента также был использован не тот бетон, что был указан в проектных документах. В результате толщина фундамента оказалась на 20 см меньше требуемой в проектной документации. Также в Арбитражном суде указали, что одна из опор эстакады «Дона» выполнена длиной 7410 мм вместо 9000 мм. Все это может сказаться на безопасности участка дороги.

Ранее в адрес «Крокус интернэшнл» уже высказывались претензии. Так, в апреле 2018 года аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов заявил, что компания Агаларова и ГК «Автодор» за два прошедших года не выполнили взятых на себя обязательств по строительству пускового комплекса ЦКАД № 1, в результате чего увеличились сроки и стоимость работ.

При проверке деятельности компании выяснилось, что на трассе некачественно уложено дорожное покрытие, а ее продольная ровность не соответствует ГОСТу. При этом ГК «Автодор» заплатила 40,3 млн рублей за некачественные работы. Кроме того, «Автодор» в нарушение условий долгосрочного инвестиционного соглашения по строительству пускового комплекса № 1 выплатил «Крокусу» 14,6 млрд рублей, что на 5% превысило возможный лимит аванса (12,6 млрд рублей). Аванс за работы не должен был превышать 30% госфинансирования.

Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе заседания Счетной палаты заявил, что «Крокус интернэшнл» обещала устранить все нарушения.

ЦКАД будет пролегать в 50 километрах от МКАД. Маршрут дороги практически дублирует Малое бетонное кольцо. В эксплуатацию ЦКАД планируется ввести к 2025 году. В настоящее время открыт только один участок дороги длиной 76,44 километра в обход Звенигорода.

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