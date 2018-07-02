«Азербайджан стремится достойно выполнить свои обязательства в соответствии с Программой по устойчивому развитию».

Как сообщает АПА, об этом на семинаре по Целям устойчивого развития заявил заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию Али Ахмедов.

А.Ахмедов сказал, что в Азербайджане создан Национальный координационный совет, объединяющий усилия соответствующих государственных структур: «Этот Совет – рабочий формат. В настоящее время азербайджанское общество проинформировано о целях устойчивого развития, в этом направлении были проведены мероприятия. За короткий срок в этом направлении были исследованы 8 государственных программ, 31 стратегия, более 25 нормативных правовых актов, также была проведена работа по определению приоритетов. Азербайджан выбрал приоритетом 17 целей, 107 намерений и 150 показателей. В результате усилий нашего правительства Азербайджан достигнет поставленных целей и внесет свой вклад в реализацию этого глобального проекта ООН. Верю, что в 2030 году мир будет более справедливым, проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, найдут свое решение».

Заместитель премьер-министра отметил, что поставлена цель создать в 2030 году в Азербайджане более социально ориентированное общество: «Мы верим, что Азербайджан как часть меняющегося мира изменится в этом направлении».

Minval.az