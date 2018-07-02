Азербайджанские археологии при раскопках некрополя в Гянджа-Газахской зоне обнаружили золотые и бронзовые изделия, относящиеся к Ходжалы-Гедабейской культуре эпохи позднего бронзового века, сообщают российские СМИ.

Археологи отметили, что часть захоронения была разрушена под воздействием естественных природных явлений и антропогенных факторов.

При этом обнаруженные в некрополе ювелирные изделия и остатки керамической утвари относятся к 3000-2700 гг. до н.э.

К этому периоду относится появление ранних государственных образований в Закавказье.

По словам археологов, обнаруженные при раскопках реликвии позволяют предположить, что погребенные принадлежали к высшему сословию.

Minval.az