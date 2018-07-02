Названы причины запыленности воздуха в Баку.

Как сообщила Report замдиректора Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Матанат Авазова, наблюдающиеся сегодня с утра в Баку и на Абшеронском полуострове пыльные погодные условия носят локальный характер.

По ее словам, в результате поступившего в страну с утра сильного северо-западного ветра (18-25 м/сек) на территории страны наблюдается локальная запыленность:

«Вчера в стране была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет. В целом, отсутствие дождей в Баку и на Абшеронском полуострове в последнее время, высокая температура, наблюдение засушливых погодных условий приводят к возникновению локальной запыленности».

Minval.az