Последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева — серьёзный вызов, а армянская общественность и международное сообщество хранят молчание. В военном параде 26 июня в Баку принимали участие различные страны, которые любовались азербайджанской армией, и Алиев выступил с этим заявлением прямо перед ними. Об этом сказал директор-основатель специального военно-тренировочного учебного центра «Тигран Мец», полковник ВС Армении Корюн Гумашян, пишет VERELQ.

Участие Турции в этом военном параде, по словам Гумашяна, свидетельствует о том, что в случае войны турецкая армия будет воевать вместе с азербайджанской.

«Армянская сторона должна молниеносно модернизировать свое вооружение, чтобы не опоздать. Все финансовые ресурсы должны быть направлены на сферу обороны, вне зависимости от того, какая страна и что подумает о нас. Война неизбежна. Все — от мала до велика — должны быть готовы к ней. Это не будет повторением апрельских событий 2016 года», — отметил Гумашян.

Он привлёк внимание к тому факту, что Азербайджан выбрал в качестве потенциальной мишени армянские Арени и Варденис, дороги, связывающие Армению с оккупированным Нагорным Карабахом.

«Это свидетельствует о том, что Азербайджан готовится к масштабной войне. Говоря о том, что Азербайджан продвинул свои позиции в направлении Арени, Баку намекает на то, что держит под прицелом Арени, Арарат, Ехегнадзор, и это является реальностью. Это высота, про которую армянская сторона говорит, что туда невозможно стянуть технику. На самом деле, туда не надо стягивать технику, необходим лишь обзорный пункт, чтобы контролировать ситуацию и давать указания», — полагает армянский полковник.

По его словам, Минобороны Армении полностью оправдывает своё название, поскольку только обороняется. «Мы ждём, когда на нас нападут, чтобы мы оборонялись. Это война будет масштабной, об этом свидетельствует новейшая техника азербайджанских ВС. Главное ­- не опоздать. Во время парада я следил за военной подготовкой азербайджанских ВС, за вооружением. Во всём были новшества, даже строевая подготовка, которая напоминала северокорейскую армию по своей дисциплинированности. Человек, прошедший войну, воспримет всё это очень серьёзно. Они показали вооружение. Но это не означает, что нападут прямо сегодня. Они это сделают этой осенью или следующей весной. Поэтому я говорю: у нас нет времени. Мы должны осуществить нашу программу (модернизации армии) с молниеносной быстротой», — заключил Гумашян.

Minval.az