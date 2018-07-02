Военные Армении должны быть готовы к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его слова привел «Интерфакс».

«Вооруженные силы Армении должны быть готовы к любому развитию ситуации. И это мой приказ Вооруженным силам», — сказал премьер.

2–6 июля азербайджанская армия проведет запланированные широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка сценариев действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.

Minval.az