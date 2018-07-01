В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района состоится конференция «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе», в работе которой примут участие депутаты Государственной Думы РФ, а также известные российские политологи и аналитики.

Как сообщает азербайджанский интернет-портал Armiya.az, для участия в мероприятии в Джоджуг Марджанлы прибудут лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, журналист Максим Шевченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», известный военный эксперт Игорь Коротченко, политолог Евгений Бахревский, депутаты Госдумы России Алексей Езубов и Дмитрий Савельев и другие.

Организаторами конференции выступили Международное Евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб.

Участники мероприятия обсудят вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az