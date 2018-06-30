11-й президент Республика Турция Абдулла Гюль направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, в письме говорится:

«Мой дорогой брат Ильхам Алиев,

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, хорошего настроения. Желаю от Всевышнего благополучно завершившему месяц Рамазан азербайджанскому народу еще много подобных праздников.

Я с большой радостью встретил то, что в апреле этого года азербайджанский народ проявил доверие и переизбрал Вас президентом. Я поздравляю Вас, будучи убежденным, что Вы будете также уверенно и решительно развивать политику общенационального лидера Гейдара Алиева, которую до сих пор успешно продолжали. Я желаю, чтобы Вы справились со сложными задачами, во главе которых стоит карабахский вопрос, чтобы Азербайджан, будучи страной, живущей независимо, стабильно и благополучно, по возрастающей продолжал свои успехи.

Я не забываю гостеприимство и внимание, оказанное мне и сопровождавшим меня людям во время визита в Баку 11-12 апреля 2017 года. В знак благодарности за Ваше внимание к университету в городе Кайсери, носящему мое имя, мы назвали в честь общенационального лидера Гейдара Алиева студенческое общежитие на 375 человек.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю с праздником Вас и Вашу супругу Мехрибан ханум.

Желаю Вам и народу Азербайджана счастья».

Minval.az