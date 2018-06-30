Обнародован прогноз погоды на 1 июля.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно. Утром местами будет туман.

Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-27, днем 37-41 градусв тепла, в Баку ночью ожидается 25-27, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 50-60%, днем 20-30%.

Что касается погодных условий на абшеронских пляжах, на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится на южный ветер. Температура морской воды составит 27-28 градусов тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится на южный ветер. Температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

Из-за аномальной жары на абшеронских пляжах в дневное время с 11:00 до 17:00 рискованно находится на солнце.

Министерство также предупредило, что до 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится аномальная жара, температура воздуха достигнет максимально 37-41 градуса тепла.

Населению также сообщили медико-метеорологический прогноз. Так, до 2 июля ожидается сохранение аномальной жары и застойных погодных условий, что неблагоприятно для большинства людей и опасно для метеочувствительных. В дневные часы не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе.

В районах Азербайджана завтра осадки не ожидаются, прогнозируется восточный ветер. Утром местами слабый туман. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 38-43 градуса тепла, в горах ночью ожидается 17-22, днем 26-31 градусов тепла.

Minval.az