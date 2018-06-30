Посредством спутника «Azersky» проведен мониторинг пожаров, учиненных вооруженными силами Армении в Агдаме.

ОАО «Азеркосмос» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов посредством спутника «Azersky» провело на линии соприкосновения вооруженных сил мониторинг пожаров, учиненных ВС Армении.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ОАО «Азеркосмос», пожары произошли в основном в Агдамском направлении фронта.

29 июня было установлено, что в оккупированных населенных пунктах Агдамского района путем поджога было уничтожено 280 гектаров земли.

В настоящее время мониторинг пожаров продолжается.

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