23-летний граданин Азербайджана Мушвиг Гараев утонул в Каспии, сообщается на сайте МЧС АР.
Тело Мушвига Гараева извлекли из воды и передали по назначению.
23-летний граданин Азербайджана Мушвиг Гараев утонул в Каспии, сообщается на сайте МЧС АР.
Тело Мушвига Гараева извлекли из воды и передали по назначению.
Дата: 2018/06/30 12:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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