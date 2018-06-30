Главный редактор газеты «Zaman Press» Гюндуз Гусейнов подал апелляционную жалобу на приговор в своем отношении.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное подготовительное заседание.

На процессе под председательством судьи Эмира Байрамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 10 июля.

Согласно обвинительному акту, Г.Гусейнов считается виновным в присвоении путем мошенничества со своих работников свыше 264 000 манатов.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.

Допрошенная на суде в качестве свидетеля Света Гараева отметила, что ее муж Байрам Исмайлов признан потерпевшим по уголовному делу:

«Мой муж скончался. Гюндюз Гусейнов взял у моего супруга 33 тыс. манатов, взамен выдал фальшивое журналистское удостоверение и обещал квартиру в строящемся для журналистов доме».

В своих показаниях свидетельница Халида Исмаилова заявила, что работала в газете «Zaman Press» и отдала руководителю издания Г.Гусейнову 42 тыс. манатов:

«В газете я проработала 6 месяцев. Я отдавала в газету статьи от имени покойной матери. Моя мама преподавала в школе. Гюндюз Гусейнов пообещал мне квартиру в доме для журналистов. Я дала ему 42 тыс. манатов, но он не сдержал слова».

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Гусейнов приговорен к 8 годам тюрьмы. Также ему запретили заниматься руководящей и журналистской деятельностью в течение 3 лет.

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