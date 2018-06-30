В Уджаре в дом заползли змеи. Из-за страха перед рептилиями хозяева дома вынуждены ютиться у соседей.

Они не могут войти в дом даже в дневные часы.

Согласно сюжету, показанному в видеоролике xezerxeber.az, инцидент произошел в доме Севиндж Рагимой, проживающей в селе Газьян в Уджарском районе.

Сообщается, что уже 5 дней хозяева не могут попасть домой. Они вынесли все вещи, но сами домой не заходят.

По словам Севиндж Рагимовой, она неоднократно обращалась к представителю исполнительной власти села и в муниципалитет, однако не добилась какого-либо результата.

В настоящее время семья из четырех человек ждет помощи, чтобы вернуться домой.

Minval.az