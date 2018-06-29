Статус-кво в армяно-азербайджанском конфликте должен быть изменен.

Об этом в пятницу во время встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говорится в сообщении МИД.

Министры отметили, что проведенное в Баку очередное заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству создало благоприятные возможности для развития сотрудничества в сфере экономики, в том числе в сельскохозяйственной, транспортной сферах, сфере высоких технологий и в других сферах.

Сийярто выразил удовлетворение результатами восьмого заседания совместной межправительственной комиссии и отметил, что в ходе заседания обсуждались проекты практического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан положительно оценивает поддержку Венгрии в развитии связей стратегического сотрудничества с Евросоюзом.

В ходе встречи министры высоко оценили сотрудничество обеих стран в сфере образования. Сийярто сказал, что в настоящее время в Венгрии обучаются 477 студентов из Азербайджана, и добавил, что 200 азербайджанским студентам ежегодно выделяются стипендии.

Мамедъяров, затронув процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, отметил, что вся международная общественность, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств, считают недопустимым существующий статус-кво. Глава МИД Азербайджана добавил, что статус-кво должен быть изменен.

На встрече была отмечена важность успешного сотрудничества Азербайджана и Венгрии в рамках международных организаций и поддержки друг друга.

После встречи между Университетом АДА министерства иностранных дел Азербайджана и Институтом иностранных дел и торговли Венгрии был подписан протокол сотрудничества. Документ подписали ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Minval.az