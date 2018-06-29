Президент России Владимир Путин принял предложение правительства России о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте распоряжения.

Также в тексте документа добавляется о целесообразности осуществления подписания этой Конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне.

Minval.az