27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 3-кратном увеличении суммы налога на сигареты.

Никто не сомневается, что данное распоряжение было принято в рамках борьбы с курением в Азербайджане. А борьба эта, как мы все полагаем, проводится исключительно в рамках оздоровления населения страны. Что ж, дело благое, нужное. И мы даже приветствуем все начинания, тем более, что пока они ни к каким –либо конкретным мерам не привели, кроме запрета курения в местах общепита. Да и то, как говорится, серединка на половинку: во многих ресторанах города попросту закрывают на запрет глаза: придут, мол, оштрафуют, и что? Зато клиентов сохраним, и всю сумму штрафа шутя вернем в кассу за пару часов работы. Коме того, как и положено в коррумпированной среде, со штрафниками всегда можно договориться: положил 50 манатов в карман, и велел не соваться в заведение до следующей недели.

Так и живем. А еще грозились передачи о вреде курения по телевизору показывать, тем более, в рамках закона «Об ограничении использования табачных изделий», подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,

все действующие на территории страны телерадиовещатели при содействии научных организаций указанных министерств и НПО должны подготовить как передачи о вреде курения, так и передачи, посвященные другим вредным привычкам. На передачи должно быть отведено не менее 90 минут эфирного времени. 45 минут таких передач должны выходить в эфир в промежуток между 17:30 и 23:00 и еще 45 минут — между 08:00 и 23:00.

Записи передач ежемесячно должны предоставляться в Национальный совет по телерадиовещанию. Помимо этого, Минобразования должно включить материалы о вреде курения для здоровья человека и окружающей среды в учебные пособия.

Получается, любят нас, ценят и берегут. Хотят, чтобы мы подольше жили, не умирали от рака, инсульта и инфаркта, желают от всего сердца, чтобы наши ряды гражданские не косил свирепый диабет и коварная астма. И чтобы потомство наше росло сильным и умным — на зло коварному соседу.

Да вот только остается открытым главный вопрос: если уж все эти телодвижения проводятся в рамках программы об оздоровлении населения страны, то почему бы не начать с главного? А именно: с экологии, с питания натуральными продуктами, выращенными местными производителями? Почему – в рамках той же программы по оздоровлению граждан не принять решительные меры в борьбе с монополистами, которые наводняют отечественные рынки заграничной дрянью, выращенной неизвестно где, неизвестно – как, и неизвестно — при помощи какой химии. Нашу же качественную и натуральную сельхозпродукцию поставляют на рынки России и стран содружества, жители которых платят за нее цену гораздо более низкую, нежели мы, граждане страны, платим за привозные продукты питания у себя на Родине.

Так вот, возвращаясь к вопросу, который автор заметки очень хочет задать уважаемым «народным избранникам»: почему бы не обсудить максимальное повышение налога на ввозимые в Азербайджан продукты питания импортного производства? Ведь тогда бы значительно расширился рынок сбыта местного производителя внутри страны, и нам бы не пришлось травиться продукцией заграничного производства, да и цены бы на нашу продукцию были бы значительно ниже.

Теперь вернемся к вопросу экологии и здоровья, тем более, что госчиновники так не хотят, чтобы мы болели. В Баку – в рамках глобальной перестройки города – вырубаются многолетние деревья. С этим геноцидом зеленых насаждений вот уже который год пытается бороться Министерство экологии АР. Но борьба эта, по ходу, ни к чему не приводит: застройщики платят штрафы, и продолжают рубить дальше. Помимо этого, город переполнен автомобилями, в следствии чего мы, жители, буквально задыхаемся от выхлопных газов. Более того, несмотря на вроде бы существующее распоряжение о ликвидации с улиц города транспортных средств, отживших свой технический срок, город по-прежнему кишит старыми автомобилями и автобусами.

Кроме того, главными факторами вышеуказанных в статье заболеваний является стресс и депрессия, а возникают эти злостные факторы из-за социально-экономических факторов: нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне. И потому растет количество онкологических больных, астматиков, гипертоников, сердечников и прочая, и прочая, и прочая.

И под занавес хочется поведать нашим депутатам историю о том, как одна из самых старых жительниц земли скоропостижно скончалась, попав под машину. Свидетели происшествия отметили, что в момент гибели женщина курила (как выяснилось позже, она курила в течении 85-ти лет по пачке сигарет в день).

И, кстати, возвращаясь к нашим «народным избранникам», автор заметки хочет поделиться с читателями своим сногсшибательным открытием: если бы на пачке сигарет вместо страшилок и надписей КУРЕНИЕ УБИВАЕТ размещали бы фото наших депутатов с характерной припиской о том, что сумма с продажи сигарет пойдет, к примеру, в Фонд помощи ММ, то больше половины граждан страны моментально бросили бы курить. И автор заметки – в том числе.

Яна Мадатова

Minval.az